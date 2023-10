F1 | Aston Martin, Stroll beffato dal caldo e dai track limits

E’ stato criticato a lungo, Lance Stroll, durante questo weekend. Il canadese sembra soffrire dall’inizio della stagione il confronto con compagno di squadra Fernando Alonso, precisiamolo, non di certo il primo arrivato. E prima di lui, Lance è stato accanto ad un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, nonostante le difficoltà di allora della Aston Martin. Sul conto di Lance se ne sono dette di ogni, e le sue ultime performance non sembrano aiutare la sua causa, sopratutto in qualifica. In più, Stroll non sembra riuscire a contenere la rabbia, lo dimostrano le immagini circolate durante il weekend. A queste, però, si aggiungono le immagini di un ragazzo che non riesce a scendere dalla monoposto e che arranca verso l’ambulanza, dopo una gara così dura fisicamente. Nonostante le difficoltà Lance taglia il traguardo in nona posizione, ma le due penalità di 10s – guadagnate a causa dei track limits- lo retrocedono in undicesima.

“Abbiamo tagliato il traguardo in nona posizione, ma le penalità per i track limits ci hanno retrocesso in undicesima. E’ deludente non poter portare a casa nemmeno un punto dopo aver sostenuto una gara così dura fisicamente. Le temperature che abbiamo affrontato erano estreme, più di ogni altro evento sul calendario, e la pista è piena di curve strette, che combatti continuamente con la forza g – ha raccontato Lance – ci sono aspetti positivi, comunque: la vettura aveva un buon passo oggi e la squadra ha preso delle ottime decisioni strategiche, sopratutto col le restrizioni sulle gomme. I ragazzi del box sono stati grandi, nonostante le dure condizioni anche per loro”.