F1 | GP Qatar, la FIA studia nuove soluzioni per evitare condizioni climatiche estreme

La FIA è corsa ai ripari dopo quanto avvenuto nel Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1. La Federazione infatti, constatando le sofferenze fisiche dei piloti, che hanno dovuto lottare contro il caldo torrido di Losail, che ha portato tra gli altri Logan Sargeant a doversi ritirare dalla corsa, ha avviato un’analisi per fornire raccomandazioni su future situazioni legate a condizioni climatiche estreme.

La FIA dunque intraprenderà delle azioni concrete per evitare che questo scenario posso ripetersi in futuro, anche se il prossimo anno il Gran Premio del Qatar si disputerà in un periodo differente dell’anno (1 dicembre, ndr) con il clima che dovrebbe essere molto più benevolo rispetto a quello dello scorso weekend.

La Federazione, nella nota ufficiale pubblicata sul proprio sito nelle scorse ore, ha riferito che nella prossima riunione della commissione medica a Parigi verranno discusse una nuova serie di misure. Queste potrebbero riguardare una ricerca di modifiche per garantire un flusso d’aria più efficiente nell’abitacolo e raccomandazioni per effettuare cambiamenti al calendario collocando gli eventi sportivi nei periodi in cui ci siano condizioni climatiche accettabili.