FIA | Ben Sulayem ha massima fiducia per l’ingresso del team Andretti in Formula 1

Ben Sulayem è certo che alla fine prevarrà il buon senso sull’ingresso del team Andretti in Formula 1. Nella settimana che ha portato il Circus in Qatar è arrivata la nota ufficiale della FIA che di fatto ha dato semaforo verde sull’ingresso della scuderia americana nel Circus. Una situazione che, ha provocato, come avvenuto nei mesi precedenti, un freno da parte delle squadre già presenti nella massima categoria dell’automobilismo sportivo. Una situazione, come sottolineato anche dal presidente della Federazione, dettata principalmente da un aspetto di stampo economico.

“Sono fiducioso al 100% – ha dichiarato Ben Sulayem, discutendo con i giornalisti presenti in Qatar – Abbiamo posto e affrontato tutte le domande e preoccupazioni sia ad Andretti che alla Cadillac. Le risposte che abbiamo ricevuto non potevano farci rifiutare il loro ingresso. Tutto questo fa bene allo sport. Il rifiuto delle squadre già presenti in Formula 1? Si tratta di questioni economiche, onestamente non mi viene in mente nessun altro motivo valido. Per quel che ci riguarda bisognerebbe limitarsi ad una questione di sport, bisogna tenerlo in vita mentre per altri è qualcosa legato ai soldi”.

Ben Sulayem, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Il campionato è nostro. La FOM sta andando bene. Naturalmente è logico che le squadre frenino all’inizio, ma una volta che si viene accettati da un organo gli altri di solito ne seguono l’esempio. Spero che non si verifichi un caos inutile durante il processo di ammissione”.