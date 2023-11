F1 | Aston Martin, gran rimonta di Stroll dalla diciannovesima alla quinta posizione

Lance Stroll ha sbancato al jackpot della Formula 1. Nel Gran Premio di Las Vegas il canadese si fa subito vedere alla partenza, approfittando del marasma in curva uno, dove diverse vetture vanno fuori pista – compreso il compagno di squadra Fernando Alonso – recuperando ben dieci posizioni. Partito dal fondo della griglia, Lance ha la possibilità di lottare per la zona punti, e lo fa con una strategia perfetta, con l’Aston Martin che approfitta delle Safety Car per richiamarlo ai box. Ancora qualche sorpasso alla fine e Lance si assicura la quinta posizione in una gara che lo stesso Stroll promuove al 100%.

“E’ stata una gara divertente! Ho guadagnato dieci posizioni con la prima curva, dove diversi piloti sono andati fuori, risalendo dalla diciannovesima alla nona posizione. Ho capito che potevo farcela: da quel punto in poi eravamo davanti e potevamo attaccare, la vettura era veloce – ha spiegato Lance – la strategia è stata buona, entrambe le soste sono state effettuate durante le Safety Car e sono poi riuscito a fare altri sorpassi in curva uno, risalendo fino alla quinta posizione. E’ davvero una bella pista e sono soddisfatto di aver divertito i tifosi con la mia performance. Credo che quella di Las Vegas sia una delle gare più belle della stagione”.