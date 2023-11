F1 | Norris impatta violentemente contro le barriere nelle prime fasi del GP di Las Vegas [VIDEO]

F1 GP Las Vegas Norris – Violento impatto contro le barriere di Lando Norris nelle prime fasi dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Subito dopo il primo regime di SC, l’inglese della McLaren – probabilmente a causa di un cedimento meccanico sul posteriore – ha perso il controllo della propria MCL60 in ingresso di curva 12, finendo violentemente contro le barriere. Un episodio le cui conseguenze – come affermato dalla stessa Mara Sangiorgio durante la corsa di questa mattina – hanno richiesto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti di routine.

Un epilogo certamente amaro di un fine settimana dove la scuderia di Woking non è mai riuscita a giocarsela con Red Bull e Ferrari per le posizioni di vertice della classifica. Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.