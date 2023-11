F1 | GP Las Vegas, il contatto Verstappen-Russell [VIDEO]

F1 GP Las Vegas – Vi riportiamo l’analisi del contatto tra George Russell e Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nel tentativo di risalire la classifica dopo i cinque secondi di penalità inflitti dalla Direzione Gara per l’episodio al via con Charles Leclerc, l’olandese della Red Bull si è reso protagonista di diversi duelli, tra cui quello con l’inglese in curva 12.

Una sfida dove si è concretizzato un contatto a causa dell’eccessiva irruenza del portacolori della Mercedes, penalizzato anch’esso dagli stewart con cinque secondi. Verstappen, ricordiamo, è salito sul gradino più alto del podio davanti a Charles Leclerc e Sergio Perez, mentre George Russell – quarto sotto la bandiera a scacchi – è stato retrocesso fino alla nona piazza (la penalità è stata scontata sul tempo totale di gara). Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.