F1 | Aston Martin, Alonso spera in un problema per la McLaren

Settima posizione per Fernando Alonso nelle qualifiche di Abu Dhabi. Il campione spagnolo però non crede più di tanto nella rimonta mondiale nei confronti della McLaren, che domani partirà dalla terza e quinta posizione. Sono infatti undici i punti di distacco tra le due squadre inglesi, e per poterne fare dodici, l’Aston Martin ha bisogno di un qualcosa che possa rendere la vita difficile al team di Woking, ed è quello che Fernando dichiara al termine delle qualifiche di oggi in mixed zone.

“Credo che la McLaren sia molto veloce qui – ha detto Alonso. Vanno forte e in una gara normale penso sia impossibile togliere loro dodici punti, dobbiamo sperare in un problema o ritiro e cercare di fare punti con entrambe le vetture. Nelle PL3 di stamattina non eravamo competitivi, quindi avevo anche dei dubbi sul ritmo generale di questo weekend, ma in Q1 siamo andati meglio del previsto e ho acquisito fiducia in ogni sessione, quindi posso dire che il settimo posto sia un buon risultato. Ci vuole arte per adattarsi alla rapida evoluzione di questa pista, la macchina ti dà feedback contrastanti a seconda delle gomme che monti. Il degrado renderà la gara come una sopravvivenza domani, dobbiamo sperare in un po’ di caos”.

“L’AMR23 si è comportata bene oggi – ha dichiarato Stroll, tredicesimo in qualifica. Non sono riuscito a fare un giro pulito durante il mio ultimo tentativo: stavo spingendo, cercando di ottenere il massimo ma le cose non sono andate bene. Il gruppo è ristretto e questo fa sì che due decimi siano sufficienti per non entrare in Q3. Abbiamo un buon passo gara solitamente, quindi vedremo cosa riusciremo a fare domani per risalire la classifica”.