Formula 1 | Red Bull, Verstappen non si aspetta una gara facile

Dodicesima pole position stagionale per Max Verstappen, il quale è riuscito a mettere insieme i pezzi dopo un weekend non semplice e nel quale faticava a mettere insieme un giro pulito. Insieme a tecnici e ingegneri sono stati fatti i giusti cambiamenti sulla Red Bull del campione del mondo, il quale ha ritrovato la retta via subito nel corso delle prime fasi delle qualifiche di Abu Dhabi, e domani partirà quindi davanti a tutti per la trentaduesima volta in carriera, la quarta consecutiva a Yas Marina, ma non per questo pensa che la gara sarà semplice.

“Credo di aver trovato le giuste sensazioni solo in qualifica – ammette Max su Sky. Siamo andati molto meglio rispetto alle prove, perché non mi sono mai sentito a mio agio e sono state molto difficili, ma abbiamo fatto i cambiamenti giusti prima della Q1, e sin dal primo giro mi sono sentito meglio. Non credo che sarà una gara semplice: non ho mai provato il long run, quindi non avendo punti di riferimento non sarà mai facile, ma comunque lo scopriremo domani”.