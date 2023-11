Formula 1 | AlphaTauri, super Tsunoda in terza fila ad Abu Dhabi

Un super Yuki Tsunoda ha conquistato la terza fila nel Gran Premio di Abu Dhabi. Con la sesta posizione in qualifica, il giapponese porta quindi l’AlphaTauri lì vicino ai grandi, sperando di dare fastidio ai più per ottenere punti pesanti in ottica campionato costruttori e cercare di recuperare quanti più punti possibili nei confronti della Williams, distante sette lunghezze. Non è andata benissimo invece a Ricciardo, quindicesimo e fuori già in Q2, ma con l’occasione di rimontare vedendo le buone prestazioni della vettura nelle ultime settimane.

“Quella di oggi è stata una giornata piacevole e, soprattutto, le qualifiche sono state divertenti – ha detto Tsunoda. Il team ha fatto un ottimo lavoro, perché ieri non avevamo avuto una giornata semplice. Gli aggiornamenti che abbiamo portato qui sembravano buoni sulla carta, ma in termini di bilanciamento erano molto diversi rispetto alle ultime gare e, quindi, abbiamo faticato a capirli inizialmente. Abbiamo analizzato i dati, apportato delle modifiche e progredito di sessione in sessione. Man mano che andavamo avanti, mi sentivo più a mio agio con la macchina e in qualifica era davvero ottima. La squadra è stata fantastica e senza l’impegno di tutti non avrei conquistato la P6. Domani partiamo da una buona posizione per segnare punti e, anche se abbiamo degli avversari tosti alle nostre spalle, il degrado è alto e non si sa mai cosa può succedere. Penso che finire tra i primi dieci sia alla nostra portata e farò il possibile per chiudere nella migliore posizione possibile”.

“Non ho commesso errori nell’ultimo giro e credo che avessimo ancora molto da dimostrare – ha dichiarato Ricciardo. Le nostre prestazioni sembravano promettenti, ma una volta in pista abbiamo avuto la sensazione di aver perso un po’ di velocità. Esamineremo i dati e troveremo delle risposte. È un peccato perché ieri sembravamo relativamente forti, quindi è frustrante non essere riusciti a fare di più oggi. Domani la gara sarà lunga e sembra che alcuni team abbiano risparmiato un paio di set di gomme Hard. Speriamo si aprano delle opportunità con la strategia per poter recuperare posizioni”.