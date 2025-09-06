F1 GP Monza | Aston Martin, Alonso: “Non mi aspettavo di arrivare in Q3”

Monza – Fernando Alonso porta ancora una volta l’Aston Martin in Q3, segnando il nono miglior tempo nelle qualifiche di Monza.

Il pilota spagnolo è riuscito a sfruttare al meglio traffico e gomme, nonostante le evidenti carenze della sua AMR25, non particolarmente adatta al tracciato brianzolo. Fernando, però, spera nel passo gara e grazie alla penalità di Lewis Hamilton, guadagna una posizione in griglia, salendo in quarta fila. Resta escluso in Q1, invece, Lance Stroll: il canadese è solo diciassettesimo.

Alonso: “Cercherò di lottare per i punti”

“Sono felice, non ci aspettavamo di arrivare in Q3 qui a Monza. Credo che la macchina sia andata molto meglio in qualifica e il team ha gestito bene la sessione con un’ottima preparazione delle gomme e una buona gestione del traffico, che qui può sempre essere una sfida. Non è un segreto che siamo più lenti sui rettilinei, ma domani partiamo nella top ten, quindi possiamo essere un po’ più ottimisti per la gara e vediamo se riusciamo a lottare per qualche punto”.

Stroll: “Non potevamo fare di più”

“Siamo arrivati a Monza con l’aspettativa che questo fine settimana sarebbe stato impegnativo per noi, perché questa pista non si adatta molto alla nostra macchina. In qualifica abbiamo fatto il possibile, ma l’intera griglia è così compatta che la diciassettesima posizione era il massimo che potevamo ottenere oggi. Vedremo cosa potremo fare domani e speriamo di avere delle opportunità da poter sfruttare”.