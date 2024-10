F1 | Aston Martin, Felipe Drugovich guiderà la AMR24 nelle libere in Messico

L’Aston Martin ha annunciato che Felipe Drugovich parteciperà alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico, in programma a fine mese. Il giovane brasiliano, attuale pilota di riserva e di sviluppo della scuderia britannica avrà l’opportunità di guidare la AMR24 nell’ora di prove all’Autódromo Hermanos Rodríguez, prima di cedere il volante a Fernando Alonso per la seconda sessione. Per Drugovich, questa sarà la prima occasione di mettersi alla guida della monoposto di questa stagione, pur conoscendola bene grazie al suo lavoro di sviluppo svolto al simulatore. Con la partecipazione alle PL1, il team Aston Martin adempie parzialmente all’obbligo di far scendere in pista un pilota esordiente in due sessioni di prove libere durante la stagione, con una seconda uscita prevista più avanti nell’anno.

“Sono davvero emozionato di poter finalmente guidare l’AMR24 – ha dichiarato Drugovich. Ho lavorato duramente al simulatore per tutto l’anno e non vedo l’ora di confrontare ciò che ho imparato virtualmente con la realtà in pista. Inoltre, sarà la mia prima esperienza all’Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito molto tecnico e impegnativo, con lunghi rettilinei e curve difficili. Passerò del tempo al simulatore per prepararmi al meglio per questa prova”.

Mike Krack, team principal di Aston Martin, ha espresso entusiasmo per la prima uscita stagionale di Drugovich in pista: “Siamo lieti di offrire a Felipe questa opportunità di guidare la AMR24 durante le libere a Città del Messico. Il suo lavoro al simulatore a Silverstone è stato prezioso per lo sviluppo della vettura, grazie ai suoi feedback dettagliati. Ora potrà finalmente mettersi al volante e raccogliere dati cruciali che ci aiuteranno nelle decisioni per il resto del weekend. Siamo certi che sarà un’esperienza utile sia per lui che per la squadra”.