F1 | Aston Martin, Stroll: “Ringrazio i meccanici per avermi permesso di correre”

Singapore – Gara nelle retrovie per Lance Stroll, condannato già ad una difficile rimonta dopo la qualifica di sabato.

Il canadese, diciottesimo in qualifica, ha visto in bilico la sua partecipazione al gran premio, dopo aver avvertito delle vibrazioni nei giri di preparazione, prima dello schieramento in griglia. I meccanici dell’Aston Martin hanno svolto un incredibile lavoro, sostituendo i freni della AMR24 numero diciotto, nonostante le condizioni intense per via delle alte temperature. Lo sforzo ha permesso a Lance di scendere in pista, ma la sua è una gara condannata alle retrovie e alla bandiera a scacchi è solo quattordicesimo.

Stroll: “Abbiamo sostituito un set di freni per precauzione”

“E’ stato un weekend davvero difficile qui a Singapore. Nei miei giri prima di schierarmi in griglia ho sentito delle strane vibrazioni, per cui la squadra ha lavorato velocemente per sostituire un set di freni per precauzione. Un grande sforzo da parte dei meccanici, che ringrazio per avermi permesso di scendere in pista, lavorando con questo caldo. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e i problemi sono stati simili a quelli della qualifica: aderenza e bilanciamento. Austin è un circuito molto diverso, speriamo che si adatti meglio alla nostra vettura”.

