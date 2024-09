F1 | Aston Martin, Alonso è soddisfatto dell’ottava posizione a Singapore

Singapore – Fernando Alonso conquista l’ottava posizione al Marina Bay Street Circuit, grazie all’ottima strategia dell’Aston Martin.

Lo spagnolo, settimo al via, mantiene la sua posizione per la prima parte di una gara quasi immobile: davvero pochi i sorpassi in pista, ed è per questo che il muretto del team di Silverstone opta per l’undercut. Fernando torna ai box al ventiseiesimo giro, montando la mescola hard: con questa mossa recupera posizioni sugli avversari, e al traguardo è ottavo, a poco più di quattro secondi di distacco dalla Ferrari del connazionale Carlos Sainz.

Alonso: “Ho avuto tra le mani una vettura difficile da guidare”

“E’ stata una gara molto fisica, ma abbiamo fatto tutto correttamente, guadagnando punti preziosi. Abbiamo tentato l’undercut, fermandoci qualche giro prima degli altri e ha funzionato. In verità, ho avuto tra le mani una vettura difficile da guidare per tutto il weekend, abbiamo fatto un gran lavoro terminando a pochi secondi da una delle Ferrari. C’è ancora tanto lavoro da fare a Silverstone nelle prossime settimane per cercare di migliorare la vettura per Austin”.

