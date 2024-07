Mercedes | Russell: “Fatichiamo quando fa molto caldo”

La Mercedes è andata a punti anche con George Russell. Il pilota britannico, escluso incredibilmente in Q1 nella giornata di ieri è riuscito a rimontare fino all’ottavo posto, ottenendo anche il giro più veloce. Il rammarico riguarda anche il passo gara dimostrato nei confronti della Red Bull di Perez, con il messicano più rapido nell’arco della gara e arrivato settimo. Comunque, la W15 adesso è una buona macchina, e soltanto la brutta gestione delle qualifiche di ieri non ha permesso al team di Brackley di ottenere un risultato ancora più rilevante a Budapest.

“Sapevamo di dover puntare ad una posizione alle spalle degli altri top – ha detto Russell. Con queste condizioni molto calde fatichiamo di più, quindi non siamo riusciti a raggiungere un obiettivo più importante. La Red Bull di Perez è stata più veloce di quello che pensavamo, abbiamo fatto del nostro meglio per passarlo. Arrivare all’ottavo posto e segnare il giro più veloce è comunque positivo, è stata una buona rimonta”.

“Il lato positivo di questa giornata riguarda il fatto che la Mercedes sia salita sul podio per la quinta gara di fila. Sono stati fatti notevoli passi in avanti, negli ultimi Gran Premi la vettura si è comportata molto meglio. Lewis oggi ha fatto una grande gara, ha dimostrato di cosa siamo capaci, e la situazione è molto serrata tra diverse squadra. Sappiamo che bisogna massimizzare ogni opportunità per ottenere una buona dose di punti, e cercheremo di farlo già da Spa”.