F1 | Aston Martin, Alonso è quarto: “La gara è il banco di prova”

Jeddah – Fernando Alonso conquista la seconda fila in Arabia Saudita. Poco più di cinquanta millesimi separano Charles Leclerc, Sergio Perez e il pilota dell’Aston Martin al termine delle qualifiche di Jeddah, segno che la scuderia di Lawrence Stroll può ancora giocarsela con i grandi della Formula 1, almeno sul giro secco. Gà nelle libere, infatti, Alonso aveva dimostrato il potenziale della AMR24, mettendosi al comando delle FP2. Sia Fernando che Lance Stroll si sono fatti vedere durante le qualifiche – il canadese termina col decimo tempo – resta da vedere se questa forza potrà ripetersi anche in gara. Intanto Alonso è l’unico, tra i primi dieci, ad avere una mescola soft nuova a disposizione per la gara.

Alonso: “Siamo molto competitivi sul giro secco”

“Che bella sorpresa questa qualifica di Jeddah! Siamo molto competitivi sul giro secco e la nostra vettura risponde molto bene in qualifica. Mi sono goduto ogni giro stasera – ha raccontato Alonso – nell’ultimo tentativo del Q3 sono riuscito a prendere la scia da Lewis Hamilton sul rettilineo, ma credo di aver perso un decimo in curva 1, alla fine nulla di fatto. E’ un gran risultato per l’Aston Martin, ma dovremo attendere la gara. Restiamo con i piedi per terra e vedremo cosa riusciremo a fare col nostro passo gara”.