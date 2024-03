F1 | Ferrari a Jeddah con lo stesso carico aerodinamico del Bahrain [VIDEO]

F1 Ferrari GP Arabia Saudita – Al termine della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda prova del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato al configurazione aerodinamica che la Ferrari ha portato in pista con la SF-24, precisando come i tecnici abbiano di fatto confermato quanto utilizzato già sette giorni fa in Bahrain.

Nonostante le caratteristiche del Jeddah Corniche, tipicamente a basso carico, la Rossa ha optato per un’ala posteriore più carica, aspetto che – almeno sulla carta – dovrebbe aiutare i piloti a gestire in modo ottimale il consumo delle mescole in gara. Charles Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la qualifica al secondo posto, mentre Olivier Bearman – sceso in pista per sostituire Carlos Sainz (operato questa mattina di appendicite) – si è dovuto “accontentare” dell’11° crono. Appuntamento alle 16.00 di domani sera per lo start di questo appuntamento mondiale sulle sponde del Mar Rosso.