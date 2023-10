F1 | Aston Martin, Alonso ancora lontano dai primi dieci nella Sprint

Ancora problemi per l’Aston Martin nel sabato di Austin dedicato alla Sprint Race. Il bilancio del venerdì è stato totalmente negativo: la scuderia di Silverstone è per la prima volta fuori dal Q3 sin da Messico 2022, e lo stesso Alonso si è sempre qualificato in Q3 dall’inizio della stagione. La diciassettesima posizione in qualifica è stata più che una doccia fredda per l’asturiano, che nella Shootout riesce a migliorarsi, ma di poco, classificandosi dodicesimo. Le performance della AMR23 non permettono ad Alonso di avvicinarsi alla parte alta della classifica, anzi, Fernando si classifica solo tredicesimo. Colpa ancora dei problemi ai freni che sembrano non voler dar tregua al team di Lawrence Stroll, ma lo stesso pacchetto di aggiornamenti, arrivato proprio ad Austin, non riesce a procurare i risultati sperati: fino ad ora quello americano è di certo il peggior weekend della Aston Martin e di Alonso.

“Non eravamo competitivi nella Sprint e non siamo riusciti ad ottimizzare il nuovo pacchetto durante il weekend – ha ammesso Alonso – dobbiamo sfruttare il weekend per studiare meglio gli aggiornamenti, sperando di poter conquistare qualche punto domani. L’intero Campus ha lavorato senza sosta per portare questi aggiornamenti ad Austin, ma il più grande problema è sorto a causa delle FP1, dove abbiamo avuto pochissimi giri a disposizione per testare la nuova vettura”.

A questi risultati, invece, Stroll ci era abituato: il canadese sembrava già aver imboccato un tunnel oscuro, che lo portava spesso e volentieri ad essere troppo lontano dal compagno di squadra. Nella Shootout di Austin riesce comunque ad entrare in Q2, segnando il quattordicesimo tempo; nella Sprint, proprio a causa del mal funzionamento dei freni, è costretto al ritiro a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi.

“La partenza della gara è stata positiva; ho recuperato un paio di posizioni e ho anche fatto un bel sorpasso su Daniel Ricciardo. Dopo di che, le mie gomme non hanno retto e ho cominciato a perdere sensibilità con i freni, per questo mi sono dovuto ritirare per fare le dovute indagini. Ora pensiamo alla gara, avendo anche a disposizione un po’ più di km per prepararci al meglio”.