F1 | Red Bull, Sergio Perez chiude la Sprint Race in quinta posizione

Sergio Perez chiude la Sprint Race di Austin in quinta posizione. Il messicano – qualificatosi settimo nella Shootout – è aggressivo alla partenza, riuscendo subito a recuperare la posizione sulla McLaren di Oscar Piastri; il sorpasso sull’altra vettura papaya, però, non arriva. Con lo scatto iniziale Checo danneggia in fretta le gomme, che non gli permettono di raggiungere Norris, che vola invece in quarta posizione. A disposizione di Checo resta la Ferrari di Carlos Sainz, unica vettura in pista con le soft. Solo due posizioni recuperate nell’arco di diciannove giri per Perez, che in gara dovrà metterci un po’ più di impegno: il messicano scatterà infatti dalla nona casella in griglia per la gara di domenica.

“La partenza è stata più aggressiva di quanto mi aspettassi e questo ci ha danneggiato un po’. La prima parte della Sprint è andata bene e avevamo un buon ritmo, ma poi il degrado è stato più alto del previsto e non sono riuscito a spingere quanto avrei voluto, mi sono ritrovato nell’aria sporca – ha spiegato Checo – dobbiamo risolvere questo problema di degrado per la gara, le gomme potrebbero danneggiarci. Dobbiamo assicurarci di migliorare anche il bilanciamento e il ritmo, rispetto a quello mostrato oggi. Abbiamo degli assi nella manica e sappiamo come muoverci. La gara sarà interessante, prevedo diverse lotte in pista”.