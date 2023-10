Formula 1 | Ferrari, Leclerc sorpreso dal passo gara di Hamilton

Terza posizione per Charles Leclerc al termine della Sprint Race. Al COTA, il pilota della Ferrari ha provato a sopravanzare Verstappen al via, ma il tre volte iridato non ha esitato un attimo a chiudere la porta al monegasco, portandolo quasi al muro, intimidendolo il giusto per farlo desistere. Nell’occasione, il #16 ha anche perso la posizione nei confronti di Hamilton, e da quel momento non è più riuscito a prenderlo per via di un passo gara importante da parte del campione inglese, un qualcosa che sembra aver sorpreso gli ambienti di Maranello.

“Ho avuto un’opportunità alla partenza così ho provato a sopravanzare Max in curva 1 – ha detto Leclerc. Purtroppo ho finito per perdere una posizione da Lewis, che poi a livello di passo si è rivelato più veloce di quanto ci aspettassimo. In questo senso credo che ci sia del lavoro da fare in vista del Gran Premio. Comunque abbiamo molti dati a nostra disposizione: grazie al fatto di aver differenziato la strategia a livello di gomme, ora sappiamo come si comportano le mescole medie e soft. Speriamo di avere un vantaggio dalle scelte fatte oggi in vista di domani: darò il massimo per rimanere nella posizione dalla quale prenderò il via”.

