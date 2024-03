F1 | Aston Martin, a breve nuovi aggiornamenti per avvicinarsi a Ferrari e Red Bull

F1 Aston Martin – Lavoro intenso in casa Aston Martin per avvicinarsi alle performance di Red Bull e Ferrari. Intervistato da Diario AS, Mike Krack ha parlato del livello di competitività espresso dalla AMR24 in Bahrain, precisando come la squadra stia facendo il massimo per garantire a Fernando Alonso e Lance Stroll una vettura in grado di giocarsela alla pari di Red Bull e Ferrari, ovvero le squadre che attualmente occupano le prime due file dello schieramento. Per farlo, la compagine inglese sta lavorando su diversi aggiornamenti che, colpi di scena permettendo, verranno montanti in vettura già nelle prossime settimane.

Krack e l’approccio di Aston Martin sullo sviluppo

“Abbiamo cambiato la filosofia su come approcciare la stagione. Ci siamo garantiti un buon punto di partenza ma ci aspettiamo progressi continui durante la stagione. L’anno scorso abbiamo messo tutto sul tavolo fin dall’inizio, ma poi non siamo stati in grado di reagire al ritmo delle squadre vicino a noi. Avremo alcuni piccoli aggiornamenti per migliorare l’auto e speriamo di poterci avvicinare. Le auto non rimangono mai le stesse da una gara all’altra. Penso che i grandi team lavorino quotidianamente sui propri pacchetti con l’obiettivo di eliminare le debolezze il più rapidamente possibile. Noi cercheremo di fare lo stesso.”

