Formula 1 | Altro addio in Alpine: lascia l’ingegnere Bob Bell

Continua lo smantellamento in casa Alpine. Dopo gli addii di Harman e de Beer, rispettivamente direttore tecnico e capo dell’aerodinamica, arriva oggi quello di Bob Bell, storico ingegnere della Formula 1 e che nel team francese ricopriva il ruolo di consulente. Il nord-irlandese era a Enstone da quasi 30 anni, arrivato nel 1997 quando all’epoca la scuderia si chiamava Benetton e al volante c’erano Jean Alesi e Gerhard Berger, il quale si alternava con il connazionale Alex Wurz alla guida. Dopodiché è passato per un breve periodo di tempo anche alla Jordan, prima di ritornare con la Renault.

Nel 2009 prese il posto, per poche settimane, di Flavio Briatore nel 2009 nel ruolo di team principal dopo lo scandalo che ha investito la squadra francese per quel che concerne l’incidente di Nelson Piquet Jr a Singapore nella stagione precedente. Dopodiché passò in Mercedes all’inizio dell’era ibrida, poi una breve parentesi in Marussia e quindi il ritorno a Enstone nel 2016. Adesso, in un momento di forte crisi in seno all’Alpine, dopo gli addii sopracitati e che hanno seguito quelli di metà 2023, è probabilmente arrivato il momento di lasciare, presumibilmente in maniera definitiva, la carica di consulente.