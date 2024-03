Formula 1 | Mercedes, Russell smentisce Hamilton: “In Bahrain poca differenza”

Siamo forse al principio di un piccolo screzio in casa Mercedes. George Russell, dopo il deludente quinto posto del Gran Premio del Bahrain ha preso la parola riprendendo le dichiarazioni del suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, il quale dopo le qualifiche aveva detto di aver scelto un assetto totalmente differente rispetto a quello del #63, prediligendo più il passo gara che il giro secco, a giustificare la sua nona posizione al termine della Q3. Russell non è stato affatto dello stesso avviso, e ci ha tenuto a spiegarlo nelle interviste dopo la corsa.

Mercedes, Russell su Hamilton: “Avevamo un assetto simile”

“Molti hanno detto così, ma ad essere onesti non c’era tutta questa differenza – ha detto George ai media. Le macchine erano molto simili: non mi concentro molto sul suo assetto, il mio era in realtà più per la gara rispetto al suo, almeno così era fino a venerdì. Le condizioni comunque sono cambiate ed è stato molto delicato per tutti: la nostra gara è stata dettata dai problemi di raffreddamento. Quest’anno la nostra macchina è sicuramente migliore rispetto alle ultime, e possiamo ancora svilupparla: la Red Bull è sempre stata forte in Bahrain, così come la Ferrari, mentre per noi è un po’ uno spauracchio. Max è favorito, credo che non avrà rivali per il campionato, ma spero di lottare per qualche vittoria”.