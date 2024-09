F1 | McLaren, Stella fa mea culpa: “Norris va messo nelle migliori condizioni possibili”

La McLaren esce clamorosamente sconfitta dal Gran Premio d’Italia. In ottica campionato, il team di Woking ha sì rosicchiato qualcosa alla Red Bull, ma la doppietta è svanita grazie alla strepitosa prestazione della Ferrari e di Charles Leclerc. In più, all’interno della storica scuderia inglese ci sarà da discutere in merito agli ordini di scuderia che o non sono stati applicati, oppure non sono stati rispettati nel corso del primo giro, visto che Piastri ha attaccato Norris, ancora in corsa per vincere il campionato, all’esterno della Variante della Roggia, frenando tardissimo come se non ci fosse un domani contro il suo compagno di squadra. L’australiano si era reso disponibile per aiutarlo in caso di necessità, ma chiaramente qualcosa non è andata per il verso giusto. Forse, adesso, i vertici del team stanno iniziando a capire come bisognerà agire da ora in avanti.

“Dobbiamo rivedere tutto con i piloti, analizzare i video e capire il loro punto di vista per valutare se hanno rispettato pienamente le direttive – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren dopo la vittoria di Leclerc a Monza. Se c’è qualcosa da imparare, lo faremo e adatteremo le regole del team per massimizzare le nostre possibilità sia nel campionato costruttori che in quello piloti. Riconosciamo che il campionato costruttori sia alla nostra portata, ma anche Lando ha una possibilità concreta di competere per il titolo individuale, viste le attuali prestazioni della vettura e alcune difficoltà che stanno emergendo in Red Bull. È fondamentale mettere lui e la squadra nelle migliori condizioni possibili per perseguire entrambi i campionati”.

“Abbiamo deciso di abbandonare la strategia a una sola sosta per via del graining sulle gomme anteriori, una preoccupazione che avrebbe potuto compromettere le prestazioni. Anche se rimane il dubbio, perché magari avremmo potuto vincere con una strategia diversa, è chiaro che c’era un potenziale nelle gomme che non avevamo previsto, rendendo questa decisione strategica ancora più critica”.