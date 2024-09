F1 | Racing Bulls, Ricciardo sorride: “Siamo competitivi”

Singapore – Nel caos di rumors che riguardano il suo futuro, Daniel Ricciardo stupisce con la sua Racing Bulls, mettendosi in top 7 nelle prime due sessioni di libere sul circuito di Marina Bay. Seppur un po’ più indietro rispetto a compagno di squadra – Tsunoda chiude il suo venerdì col quarto miglior tempo – Ricciardo dimostra a tutti che, con una buona vettura, può ancora giocarsela.

Ricciardo: “Abbiamo un buon pacchetto, siamo soddisfatti”

“È stata una giornata davvero positiva per tutta la squadra. Sia io che Yuki siamo stati tra i primi sette in entrambe le sessioni. È stata una giornata molto combattuta, credo che quattro di noi siano stati divisi da meno di due centesimi di secondo. Siamo soddisfatti dalla vettura. C’è sempre un po’ di fine tuning da fare, ma è stato bello poter stare in queste posizioni oggi. Abbiamo un buon pacchetto e siamo competitivi. Oggi avevo molta aderenza ed è stato bello girare. Speriamo di mantenere questo ritmo anche domani, in vista delle qualifiche”.