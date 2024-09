Formula 1 | McLaren a Baku per il primo sorpasso in classifica sulla Red Bull

Formula 1 McLaren GP Azerbaijan – Consapevole della forza della sua MCL38, la McLaren volerà a Baku con l’obiettivo di compiere il primo, clamoroso sorpasso sulla Red Bull nella classifica del Mondiale Costruttori.

Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Andrea Stella ha espresso il suo entusiasmo per la trasferta a Baku, sottolineando come la competitività della vettura abbia permesso alla scuderia inglese di puntare ad obiettivi ambiziosi per il rush finale di questa stagione.

Ricordiamo che, grazie al doppio podio ottenuto a Monza, la McLaren si è avvicinata a soli otto punti dalla Red Bull, un aspetto che renderà il weekend azero, che inizierà questo venerdì, particolarmente interessante e incerto.

McLaren a Baku per il primo sorpasso nel Costruttori

“Dopo aver lasciato Monza con altri due trofei, ora ci prepariamo per il Gran Premio dell’Azerbaigian. Baku regala sempre una gara emozionante per i fan e rappresenta una sfida interessante per noi come squadra. Abbiamo un’auto competitiva in ogni condizione e due piloti eccezionali che continuano a ottenere punti importanti per il team. Siamo entusiasti di iniziare l’ultimo terzo della stagione.”