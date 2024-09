F1 | McLaren in testa al mondiale, Stella: “Piastri è un pilota speciale”

La McLaren è in testa al mondiale costruttori. Il team di Woking, grazie alla bellissima vittoria di Piastri in Azerbaijan è riuscito a scavalcare la Red Bull. Era soltanto questione di tempo prima che accadesse, visto che il divario tra le due squadre, in termini prestazionali è davvero ampio. Il pilota australiano, al secondo successo in carriera e di questa stagione, ha confermato di essere molto forte, probabilmente anche più sul pezzo rispetto a Norris nel complesso, che comunque è stato bravo a rimontare dall’ottava fila dopo una qualifica disastrosa e che lo ha visto escluso già in Q1.

“Abbiamo conquistato una vittoria significativa e impressionante in Azerbaijan – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. La prestazione di Oscar è stata straordinaria e il modo in cui ha preso il comando dimostra quanto sia speciale come pilota. Anche Lando ha effettuato una rimonta notevole, partendo da una posizione sfavorevole senza colpe. In questa gara, nessun team aveva un chiaro vantaggio in termini di ritmo, e questo eccellente risultato è frutto della perfetta esecuzione della squadra e dei nostri piloti. È un’ulteriore conferma di come il nostro pacchetto sia competitivo e capace di lottare per la vittoria su diversi tipi di circuiti”.

“Questo risultato ci porta anche in testa al campionato costruttori, un traguardo importante nel nostro percorso. Tuttavia, la squadra rimane concentrata sui prossimi obiettivi, sfruttando questo slancio per intensificare gli sforzi in vista delle gare future. I progressi che abbiamo fatto dall’inizio del 2023, quando eravamo nelle retrovie, sono il risultato del duro lavoro e della dedizione di tutto il team, oltre al supporto dei nostri azionisti e partner. Ora ci prepariamo rapidamente per Singapore, dove l’obiettivo sarà ottenere un altro weekend di successo”.