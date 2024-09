F1 | Sauber, continuando le difficoltà per Bottas e Zhou

Singapore – E’ ancora notte fonda per la Sauber. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu esprimono opinioni contrastanti al termine della prima giornata di libere a Singapore: il finlandese sembra aver perso le speranze, mentre Zhou sembra sorpreso dal bilanciamento della vettura. Il risultato, però, non cambia: i due restano piantati al fondo della classifica. Le speranze per le qualifiche, però, non si spengono.

Bottas: “Mi è sembrato di far dei passi indietro”

“E’ stata una giornata complicata, non ci siamo affatto con le prestazioni. Abbiamo faticato per trovare il giusto bilanciamento; abbiamo provato facendo delle modifiche tra le due sessioni, ma mi è sembrato di fare un passo indietro. Lavoreremo sodo per tornare in carreggiata, miglioraci e rendere la vettura più stabile e guidabile, così potremo trovare quel qualcosa in più per la qualifica”.

Zhou: “Spero di poter lottare per la Q2”

“E’ bello tornare a correre a Singapore, questo posto è pieno di energia. Le due sessioni di libere sono filate lisce. Sulla carta non ci aspettavamo un significativo miglioramento dopo Baku, ma devo dire di essere più a mio agio col bilanciamento rispetto agli scorsi venti. I tempi sono molto serrati, ma se riusciamo a migliorarci e a ridurre i tempi sul giro, specialmente sul primo giro con gomme nuove, potremo magari tentare l’ingresso in Q2. E’ comunque complicato, Singapore offre diverse condizioni e devi sempre adattarti. Una volta azzeccato l’assetto, però, la differenza sui tempi si vede”.