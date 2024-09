F1 | McLaren apre agli ordini di scuderia, Stella: “Vogliamo evitare una nuova Monza”

F1 McLaren – Archiviata la delusione di Monza, dovuta anche alla sfida interna tra Oscar Piastri e Lando Norris, McLaren inizierà a valutare l’uso di ordini di scuderia per il rush finale di questo mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato da BBC Sport, Andrea Stella non ha nascosto un pizzico di malcontento per le occasioni sprecate negli ultimi tre mesi, sottolineando come il potenziale della vettura consenta alla scuderia inglese di puntare a obiettivi importanti già in questo 2024. Una situazione che potrebbe portare la squadra a favorire Norris nel confronto con Piastri, soprattutto se il distacco dell’inglese da Max Verstappen dovesse ridursi ulteriormente a partire dal Gran Premio dell’Azerbaijan.

Stella apre agli ordini di scuderia in McLaren

“Le “Papaya rules” riguardano l’obbligo per i nostri piloti di gareggiare in modo sicuro, rispettandosi reciprocamente e evitando contatti tra le nostre vetture. È un promemoria veloce per ricordare loro di non oltrepassare i limiti quando competono tra loro. In sostanza, il concetto è che siamo estremamente determinati a vincere, ma vogliamo farlo nel modo giusto. Da ora in poi, il nostro supporto si concentrerà maggiormente su Lando, ma intendiamo farlo senza compromettere i nostri principi. E questi principi stabiliscono che l’interesse della squadra viene prima di tutto. La sportività è un valore fondamentale per noi, e vogliamo assicurarci di essere corretti con entrambi i nostri piloti.

Non vogliamo più vedere situazioni in cui arriviamo in curva in prima e seconda posizione e ne usciamo primi e terzi. Questo ha danneggiato la squadra, e dobbiamo trovare una soluzione per evitare che accada di nuovo. Il problema è stato il nostro approccio alla gara, che ha lasciato spazio a incidenti simili. Dopo Monza, ci siamo posti tre obiettivi. Primo, dobbiamo assicurarci che niente di ciò che accade in pista tra i piloti possa danneggiare la squadra. Secondo, entrambi devono essere impegnati a vincere i due campionati. Infine, non vogliamo vincere in modo irresponsabile. Ci presenteremo a Baku seguendo questi tre principi e, dopo il GP, valuteremo se sarà necessario modificare ulteriormente il nostro approccio”.

