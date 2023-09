Formula 1 | Mercedes limita i danni: Hamilton tra le due Ferrari a Suzuka

Ha limitato i danni la Mercedes, che a Suzuka ha conquistato una quinta e una settima posizione con Hamilton e Russell. I due piloti inglesi non avevano in teoria la possibilità di dare molto fastidio alla Ferrari, eppure con la strategia diversificata, nonostante alcune battaglie in pista perditempo sono riusciti a dividere Leclerc e Sainz, rispettivamente al quarto e sesto posto al traguardo. Così facendo la Scuderia di Maranello ha guadagnato “solo” quattro punti in ottica campionato costruttori, il quella che ormai sembra essere diventata una lotta a due per il secondo posto finale. Assente a Suzuka per un’operazione di lieve entità, Toto Wolff non ha parlato nel dopo gara, ma si è presentato Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes.

“Sapevamo di non poter lottare per il podio – ha detto Shovlin. Quindi abbiamo cercato di minimizzare il danno nei confronti della Ferrari, diversificando le strategie per darci più opportunità. Riuscire a mettere una vettura tra le due Rosse è stato positivo, visto che partivano davanti a noi. Alla fine, la probabilità che George riuscisse a tenere dietro Sainz era davvero piccola, perché con una sola sosta dava un grande vantaggio a Carlos in termini di vita delle gomme. Avevamo poco da perdere, questa è la verità, anche perché dietro Sainz non c’erano altre minacce. Il degrado degli pneumatici era troppo elevato per far funzionare a dovere questa strategia, ma detto questo abbiamo dovuto mettere Lewis in condizione di stare davanti allo spagnolo, per questo George lo ha fatto passare”.