Formula 1 | GP Singapore, difficoltà “inaspettate” per l’Alpine

Sembrano cadere un po’ dal pero i piloti dell’Alpine al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Ocon e Gasly non vanno oltre la diciassettesima e diciottesima posizione, confermando ancora una volta come la vettura di quest’anno, tranne qualche rarissima eccezione, non sia in grado di competere per piazzamenti importanti. I due francesi infatti pensavano in un venerdì più lineare e con risposte differenti, ma evidentemente le difficoltà delle monoposto non accennano a diminuire.

“Il ritmo sembrava abbastanza promettente questa mattina nelle prove libere 1, ma è calato durante le libere 2, anche se la macchina non è cambiata molto tra le due sessioni – ha detto Ocon. Dobbiamo fare un debriefing come squadra per capire il motivo di questo calo e cercare di tornare più forti domani. Ci aspettavamo qualcosa di più in termini di prestazioni, ma oggi non è andata come previsto. Faremo tutto il possibile per migliorare la vettura e speriamo di essere competitivi in vista delle qualifiche”.

“È stato un venerdì difficile per noi qui a Singapore – conferma Gasly. Non siamo stati competitivi come ci aspettavamo, quindi c’è molto lavoro da fare per capire dove siamo mancanti. Abbiamo ancora un’ultima sessione prima delle qualifiche, e speriamo di riuscire ad apportare le modifiche necessarie per migliorare la situazione. Dobbiamo assolutamente trovare più velocità, e l’obiettivo è identificare quei miglioramenti fondamentali, perché oggi non è stata una giornata positiva”.