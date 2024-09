Formula 1 | McLaren, Stella apre al “prestito” di Bortoleto in Sauber/Audi

Formula 1 Stella Bortoleto – In un’intervista concessa a motorsport.com, Andrea Stella ha aperto al prestito di Gabriel Bortoleto al team Sauber/Audi. Dopo le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il Team Principal della McLaren ha commentato le voci riguardanti un possibile interesse di Mattia Binotto nei confronti del talento brasiliano, precisando che quest’ultimo – in caso di chiamata – sarebbe libero di affiancare Nico Hulkenberg a Hinwil a partire dal prossimo anno, ma solo in una condizione di “prestito” temporaneo. McLaren crede fortemente nell’attuale pilota del team Invicta in Formula 2 e vuole mantenere un’opzione per il 2026 o il 2027, quando scadranno gli attuali contratti di Oscar Piastri e Lando Norris.

Stella apre al prestito di Bortoleto in Audi

“Se Mattia Binotto si rivolgesse a me… con un talento del genere, è chiaro che non gli negheresti una possibilità in Formula 1. Saremmo pronti a offrirgli questa grande opportunità. Allo stesso tempo, ci interesserebbe sicuramente trovare un modo per mantenerlo all’interno della famiglia McLaren, perché credo che potrebbe diventare una risorsa importante per noi in futuro. Siamo molto soddisfatti dei nostri due attuali piloti e non potremmo essere più felici. Tuttavia, vorremmo sicuramente fare il possibile per mantenerlo vicino a McLaren. Sono certo che potremmo trovare una soluzione.”