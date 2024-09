GP Baku | Qualifiche dai due volti per la McLaren: Piastri in prima fila, Norris fuori in Q1

Qualifiche dai due volti a Baku per la McLaren, con Lando Norris escluso già al Q1 e costretto a partire dalla sedicesima posizione nel Gran Premio dell’Azerbaijan. Con questo risultato il britannico mette a rischio non solo le sue chance nel campionato piloti essendo ancora, almeno sulla carta, il principale avversario di Max Verstappen. Con 62 punti di svantaggio, prestazioni così complicano ulteriormente la sua rimonta. Anche per la McLaren, l’obiettivo del campionato costruttori si fa più difficile, soprattutto con una Ferrari in ripresa, pronta a partire dalla pole position con Charles Leclerc e dal terzo posto con Carlos Sainz.

Tuttavia, Oscar Piastri è riuscito a salvare la giornata del team di Woking: l’australiano ha portato la MCL38 fino in Q3, e sarà l’unico Papaya a lottare contro le due Ferrari. Non sarà una gara facile per la McLaren, la quale è ancora in piena lotta nel mondiale costruttori. Attualmente paga un ritardo di otto punti dalla Red Bull, apparsa però in difficoltà anche sul tracciato azero. Piastri dovrà tentare il tutto per tutto per mantenere in alto le ambizioni della squadra britannica, mentre Norris dovrà cercare una rimonta molto complicata dalla parte bassa della griglia.

“Le qualifiche qui a Baku sono state un po’ altalenanti per noi – ha ammesso Andrea Stella, team principal della McLaren. Lando è stato sfortunato a non poter completare il suo secondo giro a causa di una bandiera gialla imprevista, provocata da un’auto lenta in uscita dalla curva 16 (Ocon, ndr). Fino a quel momento, il suo ritmo era molto simile a quello di Oscar, il quale è riuscito comodamente a passare in Q2, piazzandosi terzo. È un risultato frustrante, ma il circuito di Baku spesso presenta opportunità durante la gara, quindi lavoreremo sodo stasera per essere pronti a massimizzare il nostro potenziale e ottenere punti preziosi domani”.

“Per quanto riguarda Oscar, siamo riusciti a sfruttare al meglio il ritmo della vettura, assicurandoci una partenza in prima fila. È stata una prestazione eccellente da parte sua, chiudendo al secondo posto, dietro solo a Charles Leclerc, che ha già diverse pole position su questo tracciato. Questo risultato dimostra la forza e la maturità di Oscar e ci mette in una posizione ideale per lottare per un risultato importante domani, in una gara dove più team potrebbero competere per la vittoria”.