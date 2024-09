Formula 1 | McLaren, Andrea Stella non vuole cali di concentrazione per il GP di Singapore

Formula 1 McLaren GP Singapore – Massima allerta in casa McLaren in vista del prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Tramite il sito ufficiale della squadra, Andrea Stella ha sottolineato che nessun risultato può essere dato per scontato nel weekend di gara a Marina Bay, evidenziando come il team debba concentrarsi esclusivamente sul mantenimento della leadership nel campionato Costruttori. Un traguardo importante, conquistato durante l’ultima gara di Baku, che la scuderia inglese vuole difendere fino all’ultimo round, previsto ad Abu Dhabi nel mese di dicembre.

Stella tiene alta l’attenzione in McLaren

“Dopo il successo ottenuto a Baku, ci prepariamo a Singapore per affrontare un altro circuito cittadino. Questa gara è tra le più impegnative a livello fisico, a causa dell’elevata umidità. Tuttavia, la squadra è ben attrezzata per affrontare queste condizioni difficili e punta a un altro weekend di alto livello. Arriviamo a questo appuntamento in testa al Campionato Costruttori, ma ora dovremo lavorare sodo per mantenere questa posizione. Le nostre recenti prestazioni ci danno fiducia e siamo pronti per le prossime sette gare.”