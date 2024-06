Formula 1 | Red Bull, libere 3 in Canada fondamentali per capire il comportamento della RB20 [VIDEO]

Formula 1 GP Canada Red Bull – Libere 3 da dentro o fuori per la Red Bull sul tracciato di Montreal, teatro del prossimo Gran Premio del Canada di Formula 1. Dopo i problemi di set-up affrontati da Sergio Perez e la noia all’ERS che non ha permesso a Max Verstappen di completare il lavoro odierno, la scuderia Campione del Mondo sarà chiamata ad una ripida scalata nei 60 minuti di attività che andranno in scena questa sera, soprattutto se le condizioni meteorologiche, come sembra, dovessero rivelarsi simili a quelle di ieri.

Già sfavorita in partenza a causa delle problematiche legate alla RB20, la compagine anglo-austriaca dovrà sfruttare al meglio i dati raccolti questa notte al simulatore, così da garantirsi un setting di base che possa portare la monoposto a gareggiare allo stesso livello di Ferrari e McLaren. Perez, ricordiamo, ha chiuso le libere di ieri col decimo tempo, mentre Verstappen – ko dopo pochi giri – non ha fatto meglio del 18° riscontro. Appuntamento a questa per la terza sessione di libere a Montreal, utile per affilare le ultime “armi” in vista della qualifica che scatterà alle 22.30. Squadre e piloti torneranno in pista alle 18.30 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.