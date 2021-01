Formula 1 | Alpine presenta i piani sportivi e industriali per il prossimo futuro

Alpine ha annunciato, in data odierna, i suoi progetti di crescita a lungo termine come Marca del Gruppo Renault dedicata alle auto sportive innovative, autentiche ed esclusive.

Le attività di Alpine Cars, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing saranno riunite in un’unica entità sotto la Marca Alpine. Essa porrà sotto la sua egida la credibilità di una marca autentica, di una produzione specializzata, di grandi competenze ingegneristiche e dell’immensa esposizione mediatica della Formula 1.

Messe tutte insieme, queste attività portano Alpine in un’altra dimensione e pongono le basi di una marca automobilistica “di nuova generazione”, creatrice di valore, destinata ai clienti esigenti ed appassionati.

Attuali punti di forza e nuove sinergie per le nuove sfide

Alpine è probabilmente l’incarnazione stessa dell’automobile francese; una marca riconosciuta, che vanta una gloriosa eredità nel mondo delle gare e specialisti fortemente qualificati che hanno prodotto l’A110 nello stabilimento di Dieppe.

Renault Sport Cars comprende un team di 300 esperti nello sviluppo di auto sportive che hanno regalato al Gruppo Renault prodotti emblematici come la R5 Turbo, Clio V6, Mégane RS Trophy e la nuova Alpine A110.

Renault Sport Racing e l’omonima scuderia di F1 riuniscono 1.200 persone che sviluppano per il motorsport l’equivalente dei “più complessi meccanismi per orologi”, ossia alcuni dei migliori esperti di aerodinamica, meccanica ed ingegneria dei motori. La Formula 1 costituisce anche un’immensa piattaforma di marketing con mezzo miliardo di fan, che offre un’opportunità più unica che rara di consolidare l’immagine della Marca Alpine a livello mondiale.

Alpine farà leva sulle dimensioni e sui mezzi del Gruppo Renault e dell’Alleanza RNM, tra cui le tecnologie, come la piattaforma nativa EV dell’Alleanza, l’impronta industriale mondiale e il potere d’acquisto per garantire una competitività dei costi ottimale, la rete mondiale di distribuzione e i servizi finanziari di RCI. L’obiettivo è quello di raggiungere la soglia di redditività nel 2025, considerando anche gli investimenti nel motorsport.

Un garage Alpine 100% elettrico

La nuova organizzazione, le maggiori sinergie con il Gruppo Renault e l’Alleanza nonché la collaborazione con partner selezionati saranno fondamentali per sostenere il piano prodotto Alpine:

* Una compatta sportiva (Segmento B) 100% elettrica basata sulla piattaforma CMF-B EV dell’Alleanza;

* Un cross-over sportivo (Segmento C) 100% elettrico basato sulla piattaforma CMF-EV dell’Alleanza;

* Un’auto 100% elettrica sostitutiva dell’A110, sviluppata con Lotus.

Nell’ambito dello sviluppo della Business Unit Alpine, il Gruppo Renault e il Gruppo Lotus hanno firmato un protocollo di intesa per porre allo studio diversi ambiti di collaborazione, tra cui lo sviluppo congiunto di un’auto sportiva elettrica. I team Alpine e Lotus condurranno uno studio di fattibilità completo per l’ingegneria, la progettazione e lo sviluppo in comune di questo modello avvalendosi delle risorse, delle competenze e delle infrastrutture delle rispettive sedi in Francia e Regno Unito.

Alpine sarà all’avanguardia dell’innovazione del Gruppo Renault, che si tratti di tecnologia, distribuzione, customer experience o di qualsiasi altro ambito destinato a creare valore per la Marca e i suoi clienti.

La prossima generazione di prodotti Alpine si avvarrà delle ultime innovazioni del Gruppo Renault e beneficerà della tecnologia e delle competenze della Formula 1: gestione energetica efficiente, sistemi di sicurezza e soluzioni di connettività derivati dalle alte performance della Formula 1 a livello di analisi e trattamento dati che apporteranno un significativo vantaggio competitivo ai prodotti Alpine.

Le gare continuano

Alpine e Renault vantano una lunga storia nel mondo delle corse e si sono imposte in varie categorie, che si tratti di Formula 1, rally o endurance. Le gare resteranno al centro degli ambiziosi progetti di Alpine, dato che la Formula 1 occupa un posto centrale nella strategia sportiva della Marca.

Dal 2021, il team F1 Alpine affronterà alcuni dei nomi più prestigiosi dell’industria automotive entrando nell’esclusivissimo club delle scuderie dei costruttori.

Una marca nata dalla competizione per la competizione

Alpine è stata fondata nel 1955 da Jean Rédélé, giovane appassionato di motorsport che si è ispirato al suo habitat preferito – le Alpi – per dare un nome alla sua marca. L’azienda comincia a decollare fin dal lancio della prima A110 nel 1962. A quei tempi, Alpine e Renault lavorano a stretto contatto in quanto sono i concessionari Renault che si occupano di vendere ed effettuare la manutenzione delle Alpine.

All’inizio degli anni 1970, Alpine rientra nell’élite dei rally; nel 1971, monopolizza il podio del famoso Rally di Montecarlo, exploit che ripropone nel 1973, anno in cui diventa il primo costruttore a vincere il Campionato Mondiale di Rally. Nel frattempo, le vendite delle Alpine di serie spiccano il volo. È allora che la Marca decide di costruire uno stabilimento ad hoc a Dieppe, che entrerà in funzione nel 1969, lo stesso sito che oggi produce la nuova A110. Nel 1971, entra in scena l’A310, due anni prima che Alpine sia acquisita dal Gruppo Renault.

Alpine consegue il suo maggior successo nel motorsport nel 1978 vincendo la 24 Ore di Le Mans. Dieppe ha, successivamente, continuato a lanciare nuovi modelli innovativi per tutti gli anni 1970 e 1980, in particolare con l’A310 V6 e la GTA, prima che la produzione venisse sospesa nel 1995. Nel 2017, Alpine lancia la nuova A110, un modello fedele agli intramontabili principi della prima A110 che riscontra l’immediato successo degli appassionati e consegue diversi premi internazionali.