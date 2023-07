F1 | AlphaTauri, de Vries: “Non sono dove vorrei, ho ancora molto su cui lavorare”

Ben due penalità per Yuki Tsunoda nel Gran Premio d’Austria. Il giapponese, sedicesimo al via, resta coinvolto in un contatto con Ocon, andando fuori pista e danneggiando la vettura. Torna subito ai box, costringendosi ad una rimonta dal fondo. I track limits, e la direzione gara, non sono clementi con lui: Tsunoda viene penalizzato per ben due volte per aver oltrepassato i limiti di pista, e termina così la gara in diciottesima posizione.

“Al via sono stato aggressivo, cercando di recuperare più posizioni possibili. Poteva andare bene, ma purtroppo abbiamo avuto dei danni alla macchina alla prima curva e siamo usciti di pista alla quarta. Non so se ho subito danni al fondo, ma dopo non avevo il passo, quindi guidare è stato più complicato – ha ammesso Yuki – non sono riuscito a mantenere la macchina entro i limiti della pista e posso sicuramente imparare da questo in futuro, ma nel complesso è stata una gara difficile”.

Nyck de Vries risale invece dalla ventesima alla quindicesima posizione. La VSC ha effettivamente aiutato l’olandese a chiudere il gap col resto del gruppo. Anche lui penalizzato, de Vries ammette le proprie mancanze, continuando comunque a lavorare con la squadra per tentare di riportare l’AlphaTauri in alto.

“Penso che quella di oggi sia stata una gara solida. Abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura per ottenere maggiori prestazioni e questo ci ha costretti a partire dalla pitlane. La situazione si è rivelata positiva per noi, in quanto la Virtual Safety Car ha ridotto il divario tra tutte le vetture. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo tirato fuori il massimo dal nostro pacchetto, ma ci mancava il passo per lottare ulteriormente verso la top ten. Accetto la penalità che mi hanno inflitto i commissari, cerchiamo solo di trovare il limite, e fortunatamente avevamo un gap sufficiente per non perdere posizioni. Ho ancora molto da migliorare e sicuramente non sono ancora dove vorrei, ma stiamo lavorando tutti insieme per cercare di migliorare costantemente”.