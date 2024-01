Formula 1 | Alan Permane vicino all’AlphaTauri

Alan Permane sembrerebbe molto vicino al ritorno in Formula 1. L’ingegnere britannico, stando alle indiscrezioni riportate dai media inglesi sta per firmare un contratto con l’AlphaTauri dopo l’addio assai burrascoso con Alpine dello scorso luglio, dopo ben 33 anni passati a Enstone con le varie denominazioni avute dal team. Non si sa ancora quale sarà il ruolo ricoperto nella scuderia di Faenza, ma non è difficile pensare come un nome di questa portata possa rientrare subito nel Circus, e farlo nella famiglia Red Bull è certamente il miglior modo per riprendere a lavorare. E’ in corso una vera e propria rivoluzione in AlphaTauri, squadra che dovrebbe cambiare nome nei prossimi giorni (molto probabilmente Racing Bulls, ndr), con l’arrivo di Laurent Mekies dalla Ferrari come nuovo team principal, e un presentissimo Peter Bayer, amministratore delegato sempre più esposto negli ultimi giorni. Permane vanta una grandissima esperienza in diversi settori, dal tecnico allo sportivo, e sarà sicuramente di grande aiuto alla squadra.



