F1 | Track limits: la FIA impone un intervento risolutivo al Red Bull Ring per la prossima stagione

E’ incredibile come il risultato del Gran Premio d’Austria di ieri sia stato reso noto soltanto in tarda serata. Dopo il reclamo dell’Aston Martin, accolto dalla FIA sono state date molteplici penalità per violazione dei track limits, QUI troverete tutti i dettagli. La situazione, già nota negli anni precedenti non è mai stata così incontrollabile, tant’è che solo durante la gara di ieri sono arrivate più di 1.200 segnalazioni, un qualcosa di assurdo e che evidentemente deve essere risolto. E’ mai possibile che i 20 piloti migliori al mondo non siano in grado di restare nei limiti della pista? E’ chiaro che qualcosa non torna, e la Federazione stessa, nella nota a margine dopo le penalità, consiglia caldamente di trovare una soluzione sui track limits su questo circuito.

La ghiaia e l’erba sembrano essere le più immediate, anche perché la MotoGP, la quale corre in Austria ormai da qualche anno non si è opposta in tal senso, e comunque sia, semmai ci voglia per forza l’asfalto fuori dalla pista per le due ruote, beh ci si rimbocca le maniche così da fare i lavori necessari e preparare la pista per entrambe le categorie, d’altronde lo si fa già, proprio all’ultima curva infatti vengono attuate sempre modifiche tra Formula 1 e Motomondiale, senza alcun problema. E’ un intervento che va fatto per non marchiare la credibilità dello sport e per non confondere, e di conseguenza allontanare, gli spettatori.