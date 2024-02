F1 | Tsunoda ha come obiettivo quello di lottare con la Red Bull

Una delle squadre più attese in questo 2024 è sicuramente la Racing Bulls. L’ex AlphaTauri avrà diverse caratteristiche della Red Bull che ha dominato in lungo e in largo lo scorso anno, come le sospensioni, ma per via del regolamento tecnico in vigore non può certamente copiare al 100% quella che è stata la monoposto vincente del 2023. Da questa stagione però ci sarà uno stabilimento anche a Milton Keynes, e questo permetterà ai due team di essere comunque a stretto contatto. Yuki Tsunoda, confermatissimo alla guida della VCARB01 non si pone limiti, e spera un giorno di poter competere per la vittoria proprio con la casa madre.

“Possiamo acquisire qualcosa dalla macchina migliore”

“Sono cambiate tante cose – ha detto il giapponese. Prima di tutto il team principal, l’amministratore delegato e la struttura stessa della squadra, stanno pensando a un grande progetto. Mi piace la tenacia di Laurent, sa quello che vuole per il futuro del team. Non sarà facile, ma sono felice di fare parte del progetto, spero di dare tutto il mio supporto. Sicuramente Franz mi mancherà, ma sono impaziente di iniziare. L’anno scorso è stato molto sfidante, sono cambiati un paio di piloti al mio fianco, quindi mi sono adattato anche a nuovi ambienti. Allo stesso tempo però stanno entrando nuove persone nel team, e portano esperienza come Alan Permane, e sono sicuro che tutto questo mi aiuterà a diventare un pilota ancora migliore: lui ha vinto un campionato con la Renault, ha la mentalità vincente, ne abbiamo bisogno”.

Tsunoda: “Il sogno è lottare con la Red Bull”

“Il nostro obiettivo non è soltanto quello di essere tra i primi dieci, speriamo di lottare contro la Red Bull. Sarà bello lavorare più vicini a loro, hanno ottenuto grandi risultati negli ultimi anni, stanno dominando in lungo e in largo, ma ci sono delle regole che dobbiamo rispettare, e immagino sia lo stesso per tutti. Possiamo acquisire un po’ di conoscenza dalla macchina vincente, è sicuramente un segnale positivo per la nostra squadra”.