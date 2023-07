F1 | Alfa Romeo, Bottas: “Speriamo negli aggiornamenti di Silverstone”

L’Alfa Romeo non riesce a raggiungere la zona punti nella gara di Spielberg. Valtteri Bottas scatta dalla quattordicesima posizione, l’unico su gomma hard insieme a Fernando Alonso. Se l’azzardo paga per lo spagnolo, lo stesso non può dirsi per il finlandese, che danneggia l’ala anteriore già nel giro iniziale. Dopo due soste ai box, Bottas non riesce comunque ad avanzare, chiudendo la gara in quindicesima posizione.

“Ho riportato dei danni all’ala anteriore già in curva uno e, sfortunatamente, ho già perso terreno nel primo stint. Questo ha compromesso il resto della mia gara, e con tutta quella concorrenza, è stato impossibile recuperare. Tutto sommato ci è mancato il passo durante il weekend – ammette Valtteri – la pista di certo non si adatta al nostro pacchetto. Inoltre, abbiamo intenzione di portare nuovi componenti a Silverstone il prossimo weekend, e speriamo che facciano la differenza. Lo abbiamo visto già nei nostri avversari, con gli aggiornamenti il loro ritmo è migliorato, speriamo accada anche per noi, così da poter tornare tra i primi dieci”.

Una pista, quella di Spielberg, che mal di adatta al pacchetto del team di Hinwil, come testimoniato anche dalla performance di Zhou Guanyu. Il cinese ha tentato di avvicinarsi al gruppo davanti, ma degli intoppi lo hanno riportato ai box al momento sbagliato, danneggiando completamente il resto della corsa. Alla fine è quattordicesimo.

“Sfortunatamente, questo weekend non siamo stati competitivi quanto avremmo voluto, la top 10 erano decisamente fuori dalla nostra portata. La partenza è stata decente, ma sembrava che non potessi avanzare, poi c’è stata la Safety Car proprio un paio di giri dopo il mio pit, che ho dovuto fare per rimuovere una delle pellicole – quelle della visiera del casco, che è vietato gettare fuori dall’abitacolo – che si era incastrato nel condotto frenante. Tutto sommato, non siamo riusciti a replicare il passo mostrato negli ultimi weekend. C’è sicuramente del lavoro da gare, per le prossime gare, compresi i nuovi aggiornamenti da portare a Silverstone. Speriamo di riuscire a fare un passo in avanti, per migliorare anche la situazione in classifica”.