Formula 1 | Ricciardo: “La nuova Racing Bulls è un’evoluzione dell’AlphaTauri 2023”

Una delle macchine più chiacchierate nel corso dei test in Bahrain è stata certamente la nuova Racing Bulls VCARB01. La squadra di Faenza, ex AlphaTauri, ha portato in pista una monoposto che tende a somigliare molto alla Red Bull RB19 dello scorso anno, naturale quando monti alcuni pezzi proprio della casa madre, chiaramente stando nei limiti del regolamento. Secondo Daniel Ricciardo però, a parte l’estetica, quel che conta è ciò che non si vede, e l’australiano ha voluto precisare come la monoposto sia una naturale evoluzione dell’AlphaTauri AT04 che abbiamo visto nell’ultima parte del 2023. Sarà vero?

Racing Bulls bella fuori, e dentro?

“Siamo ad inizio stagione, quindi dobbiamo essere cauti – ha ammesso Daniel. L’obiettivo nel corso dell’anno sarà quello di essere nelle prime posizioni del centro gruppo, mentre ora siamo comunque nel bel mezzo della battaglia. Non siamo davanti al momento, almeno credo, ma è sicuramente il nostro obiettivo. So che alcuni dicono il contrario, ma io voglio tenere i piedi per terra al momento. Abbiamo una buona macchina, ma c’è tanto lavoro da fare considerando i dati dei test. La monoposto è una logica evoluzione di quella dello scorso anno: chiaramente dall’esterno tutto è molto diverso, ma l’interno è davvero una continuazione di quanto visto ad Abu Dhabi. Abbiamo portato un aggiornamento per quella gara ed era il prosieguo dello sviluppo già esistente. Ovviamente c’è un nuovo telaio e tutto il resto, ma la filosofia segue quella della vettura precedente. Tante cose sono cambiate e cambieranno ancora, parlo del personale e del modo in cui gestiamo la squadra e le corse. La monoposto era confortevole perché simile allo scorso anno”.