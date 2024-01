Formula 1 | Nasce la Visa Cash App Racing Bulls, il nuovo nome dell’AlphaTauri

L’AlphaTauri ha svelato ufficialmente la nuova denominazione per la stagione 2024. Red Bull e Visa hanno infatti annunciato un accordo pluriennale nel quale, come si legge nella nota, Visa diventerà il primo partner globale di entrambi i team di Formula 1, portando l’AlphaTauri a chiamarsi Visa Cash App RB, dove RB sta per Racing Bulls. Il logo apparirà sulle vetture delle due squadre e sulle iscrizioni alla prossima F1 Academy.

“Si tratta di una collaborazione rivoluzionaria e di grande opportunità per il marchio Visa – ha detto il responsabile marketing Frank Cooper III. Questa alleanza è in forte sintonia con la visione di Visa di ispirare le persone a farcela, sforzandosi di compiere piccoli passi per migliorare ogni giorno, durante ogni gara o evento”.

