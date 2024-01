Visa Cash App RB, Mekies usa la carta: tre nuovi arrivi a Faenza

Lauren Mekies ha tirato fuori la carta di credito e ha atto acquisti. La battuta è scontata, ma viene naturale con un nome così, non è colpa nostra se la ex Minardi, poi Toro Rosso, già AlphaTauri, ha deciso di chiamarsi come un bancomat per ragioni di sponsorizzazione.

Tornando alla pista la squadra di Faenza – diretta dal francese ex direttore sportivo della Ferrari – ha messo a segno un triplice colpo di mercato con tre innesti di spessore a rinforzare l’organigramma. La Visa Cash App RB ha annunciato infatti l’ingaggio di Tim Goss, ex direttore tecnico per le monoposto della FIA con un passato di quasi trent’anni alla McLaren, nel ruolo di Chief Technical Officer, capo dell’ufficio tecnico della scuderia.

“Sono felice di unirmi a Visa Cash App RB all’inizio di questa sua nuova era – le parole di Tim Goss -. E’ una squadra con un grande retaggio, con alcuni tecnici di grande livello già a lavoro, non vedo l’ora di lavorare con il team principal Laurent Mekies e con il direttore tecnico Jody Eggington. Davanti a noi abbiamo sfide entusiasmanti”.

Il secondo innesto è Alan Permane, ex Alpine, nel ruolo di racing director. Altra figura di spessore, con un lunghissimo trascorso a Enstone, dai tempi della Benetton. “Dopo alcuni mesi di inattività, è fantastico tornare a lavorare con il team Visa Cash App RB. Per esperienza, conosco la motivazione e la professionalità degli uomini du questa scuderia e non vedo l’ora di vedere dove potremo arrivare con questo approccio” le parole di Permane.

Nel ruolo di vide direttore tecnico arriva dalla casa madre Red Bull Guillaume Cattelani, che si occuperà di aerodinamica e prestazione della monoposto. Anche da parte sua un certo entusiasmo per la nuova avventura: “Non vedo l’ora di lavorare con il direttore tecnico Eggington e gli altri uomini del team per migliorare il livello di competitività di questa squadra”.

