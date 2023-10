F1 | Alonso, Sprint in Qatar sacrificata per avere delle maggiori opportunità in gara

F1 GP Qatar Sprint Aston Martin – Scelta forte del team Aston Martin nella Sprint del Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Per salvaguardare un set di medie nuove in vista della gara di questa sera, Fernando Alonso ha deciso di affrontare la mini-gara di ieri pomeriggio con le soft, aspetto che chiaramente ha penalizzato il suo risultato a causa del degrado elevato emerso nella parte conclusiva della corsa da 100 km sul tracciato di Losail (lo spagnolo ha chiuso in ottava piazza). Peggio invece è andata a Lance Stroll, dato che il canadese non è riuscito a fare meglio della 15° posizione.

“Abbiamo dato priorità alla gara di domani rispetto alla Sprint di questa sera”, ha affermato lo spagnolo. “Grazie alla penalità nei confronti di Charles Leclerc siamo riusciti a raggiungere l’ottavo posto. E’ stata una gara piuttosto emozionante grazie alle tante battaglie che abbiamo visto in classifica, anche se le soft non si sono rivelate le gomme ideali a causa dell’elevato degrado. Non sappiamo quanti pit stop avremo domani, quindi dobbiamo restare aperti sul fronte strategia. Abbiamo risparmiato alcuni set e speriamo di poter massimizzare questo punto che riteniamo a nostro favore. Vogliamo un piazzamento tra i primi cinque”.

Qui invece le valutazioni di Stroll: “Oggi è stata una Sprint abbastanza dura. Le temperature si sono rivelate molto calde e il degrado emerso è stato elevato per l’intera durata della corsa. I primi giri si sono rivelati abbastanza buoni, anche perché sono riuscito a superare Valtteri Bottas. Dopo, però, ho perso rapidamente grip e fare dei progressi si è rivelato parecchio difficile. Durante un regime di safety car abbiamo optato per una sosta ma alla fine la nostra situazione non è cambiata più di tanto. Abbiamo raccolto tanti dati in vista della corsa. Li esamineremo e cercheremo i migliorare per ottenere un risultati diverso”.