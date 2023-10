F1 | Albon regala alla Williams un piazzamento in zona punti nella Sprint di Losail

F1 GP Qatar Sprint Williams – Superba settima posizione per Alexander Albon nella Sprint del Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante le difficoltà del venerdì, il thailandese è riuscito a regalare alla propria squadra due punti nella mini-gara del sabato, ottimizzando al meglio il potenziale della FW45. Niente da fare invece per Logan Sargeant, costretto al ritiro per un errore abbastanza stupido mentre battagliava per le posizioni vicine alla top 12.

“Nella Sprint abbiamo sfruttato le difficoltà di tutti e siamo riusciti a garantirci due punti, considerando anche la penalità inflitta a Charles Leclerc”, ha affermato il thailandese della Williams. “Sono molto felice! Abbiamo scommesso sul set-up, riuscendo a farlo funzionare al meglio anche per la corsa del sabato e alla fine siamo riuscii. raccogliere questo risultato per bravura e fortuna. Domenica partiremo da una buona posizione e speriamo che il vento non sia una variabile”.

Qui invece le parole di Sargeant: “Ho chiesto troppo durante un passaggio su un cordolo e il posteriore si è allegerito. Un errore stupido che però non deve offuscare il lavoro che stiamo portando avanti durante questo fine settimana. Il ritmo si è rivelato buono e cercheremo di confermare tutto ciò anche per domani. Voglio garantirmi un altro tentativo in ottica zona punti, magari ottimizzando al meglio la partenza e il ritmo gara”.