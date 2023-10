F1 | Nuove misure FIA per il GP del Qatar: ogni set di gomme non potrà superare i 18 giri

In queste minuti è arrivato un importante aggiornamento dalla FIA in materia di sicurezza gomme in vista del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, che scatterà alle 19:00 ora italiana. La Federazione, a causa dei ripetuti ingressi in pista della Safety Car nella Sprint Race disputata ieri sera, ha reso noto che non è stato possibile da parte della Pirelli procedere ad un’analisi più approfondita sulle gomme a causa della mancanza di dati.

Ricordiamo che gli pneumatici della casa milanese sono finiti sotto la lente d’ingrandimento a causa delle criticità di percorrenza delle stesse sui cordoli “a piramide” presenti lungo il tracciato di Losail.

Di conseguenza è stata deciso, in comune accordo tra FIA e Pirelli, di adottare alcune misure per la gara: imposto un limite obbligatorio di 18 giri per ogni singolo set di pneumatici; verrà presa in considerazione la durata dei pneumatici già usati; la Federazione e il fornitore di pneumatici comunicheranno ai team i giri rimanenti disponibili per ciascun set di gomme per la gara e il criterio per calcolarne il numero; le monoposto che supereranno il limite imposto verranno segnalate agli steward per “condotta in condizioni non sicure”.