F1 | Alonso: “So che arriverà presto il momento di dire basta”

Il due volte iridato, ha ammesso che arriverà “presto” il momento in cui dovrà ritirarsi definitivamente dalla F1, ammettendo di non sapere cosa farà dopo che se ne andrà. Fernando Alonso aveva già lasciato la Formula 1 nel 2018 a seguito di stagioni disastrose con la McLaren ma è tornato nel 2021 al voltante dell’Alpine, prima di passare all’Aston Martin dove ha conquistato finora otto podi. Lo scorso aprile, l’asturiano ha annunciato il rinnovo con il team britannico fino al 2026, quando avrà 45 anni. Intervistato dal Times, Alonso, ha riconosciuto di essere consapevole che la fine della sua carriera in Formula 1 si sta avvicinando ed ha aggiunto di aver cambiato approccio alle gare, per evitare che la F1 gli porti via tutto ciò che lo rende felice.

“So che arriverà presto il momento in cui dirò al 100% ‘ciao’ alla F1 e non so esattamente cosa farò. È qualcosa di strano perché siamo persone privilegiate, solo 20 al mondo guidano auto di Formula 1, quindi è logico che tu pensi che ti piacerà fare questo finché sei veloce e sei felice. Allo stesso tempo però, ti sta togliendo tutto ciò che ti rende felice nella tua vita. Verranno fatti alcuni aggiustamenti, con la mia famiglia che verrà a più gare, per cercare di avere meno aspetti negativi”.

Nonostante il suo successo, Max Verstappen ha spesso affermato negli ultimi tempi che potrebbe ritirarsi dalla F1 prima di quanto molti pensino. Alonso ha ammesso di essersi sentito allo stesso modo all’età di Verstappen, rivelando che presumeva che il suo accordo per unirsi alla McLaren nel 2007 fosse il suo ultimo contratto in F1.

“Questo è quello che pensavo quando avevo l’età di Max. Ricordo che era il 2007, ho firmato un contratto con la McLaren per tre anni dopo essere stato campione del mondo con la Renault ed ero sicuro al 200% che sarebbe stato il mio ultimo contratto. Poi ho pensato che fosse la mia ultima stagione nel 2018 e ho detto ‘ciao’ alla F1, pensando che fosse abbastanza per la mia carriera. Ho scoperto, anche quando ho deciso di smettere, che non potevo”.