F1 | Ricciardo: “Il risultato del Canada non è una coincidenza”

Il Gran Premio del Canada ha lasciato sensazioni positive al pilota Racing Bulls, Daniel Ricciardo. Nel weekend dove è letteralmente stato preso di mira da Jacques Villeneuve, secondo il quale l’australiano è in Formula 1 solo per la sua immagine e non per i risultati, Ricciardo ha risposto con il quinto tempo nelle qualifiche e in gara ha concluso ottavo, conquistando i primi punti dopo undici gare. Solo un caso? Secondo l’australiano no, anzi, probabilmente Montreal ha segnato un punto di svolta.

“Ovviamente devo ripetermi ed essere costante -le sue dichiarazioni a SpeedCafe- sicuramente, sono contento di alcune cose che ho riconosciuto dopo Monaco e sento davvero che non è una coincidenza che in Canada sia andato un po’ più liscio. Quindi si tratta solo di assicurarci di continuare su questo trend, senza diventare troppo rilassato e spensierato, assicurandomi di mantenere quel vantaggio”.

Il contratto del 35enne scadrà a fine stagione e al momento sul tavolo, l’unica opzione è il rinnovo con RB ma tutto dipenderà dai suoi risultati perché il suo sedile potrebbe essere preso dal pilota Formula 2, Liam Lawson.