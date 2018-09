F1 | Alfa Romeo Sauber, Giovinazzi scommessa di una squadra che punta al top

Alfa Romeo e Alfa Romeo Sauber F1 Team sono lieti di annunciare che Antonio Giovinazzi completerà l’organico della scuderia per la stagione 2019 andando ad affiancare il campione del mondo 2007 Kimi Räikkonen.

Nel tradizionale ruolo di scopritore di giovani talenti da fare crescere, Alfa Romeo Sauber F1 Team ha scelto il pilota italiano, che ha lavorato per la scuderia negli ultimi due anni, per sostituire Charles Leclerc.

La decisione di puntare su Antonio Giovinazzi è particolarmente significativa nell’ambito del progetto che questa stagione ha visto il ritorno di Alfa Romeo nella categoria regina degli sport motoristici dopo un’assenza di oltre 30 anni. Il connubio tra Alfa Romeo e il pilota italiano è stato un passo naturale, anche in considerazione del solido rapporto che fin dalla tenera età lega Giovinazzi al marchio, ed è motivo di orgoglio nazionale, visto che sono trascorsi ormai diversi anni da quando un pilota italiano è stato al volante di una Formula Uno.

LA SCHEDA Antonio Giovinazzi ha debuttato in Formula Uno con la Sauber nel Gran Premio di Australia del 2017, correndo per la scuderia anche in un’altra occasione (Gran Premio della Cina del 2017). Inoltre, sempre con il team svizzero ha svolto diversi test e sessioni di prove libere. Ricco di talento, il pilota condivide l’obiettivo di raggiungere risultati ambiziosi con Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Qui le parole di Frédéric Vasseur, CEO di Sauber Motorsport e Team Principal di Alfa Romeo Sauber F1 Team: “Siamo molto felici di presentare la nuova squadra di piloti per la stagione 2019. Il primo a unirsi a noi è stato Kimi Räikkonen, un pilota dalla lunga esperienza che darà il proprio contributo allo sviluppo della macchina favorendo la crescita dell’intero team. Insieme ad Alfa Romeo siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio Giovinazzi, che prenderà il posto di Charles Leclerc. In passato abbiamo già avuto occasione di lavorare con lui, che ha dimostrato di avere un grande potenziale. Siamo determinati e motivati. Vogliamo continuare a crescere e a lottare insieme per le posizioni che contano”