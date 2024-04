F1 | Mercedes, Kimi Antonelli in pista con la W12 del 2021 [FOTO]

Andrea Kimi Antonelli ha completato i primi chilometri di test a bordo di una vettura di Formula 1. Il pilotino bolognese, classe 2006, è sceso in pista con la Mercedes W12 del 2021 sul circuito di Zeltweg, in Austria, portando al termine la prima di una due giorni dedicata all’apprendimento con una macchina di questo livello, tra l’altro colei che diventò campione del mondo costruttori e sfiorò il titolo piloti con Hamilton nella lotta con Verstappen ad Abu Dhabi.

Andrea Kimi Antonelli si prepara a scendere in pista con la Mercedes a Zeltweg

Il giovane italiano non ha avuto molta fortuna con il meteo, vista la pioggia copiosa caduta al Red Bull Ring in queste ore, ma è tutta esperienza da mettere nel bagaglio di crescita. Antonelli, ricordiamo, sta correndo con Prema in Formula 2, ed è in lizza per un posto in Mercedes nel 2025 insieme, verosimilmente, a Carlos Sainz. Toto Wolff infatti ha voluto concedere questi test a Kimi per inizializzarlo con un team di Formula 1, ma la decisione in merito al prossimo compagno di George Russell è tutt’altro che facile e scontata.